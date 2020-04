FOTO Agustina Bascerano, chi è la moglie di German Pezzella: forme divine per il capitano della Fiorentina (Di martedì 14 aprile 2020) German Pezzella è ormai una bandiera in quel di Firenze. Il difensore argentino è uno dei giocatori più amati dai tifosi della Fiorentina e ha l’onore di essere il capitano dei Viola. Pezzella è sposato con la bellissima Agustina Bascerano e i due sono una coppia molto affiatata, come dimostrano le FOTO messe sul proprio profilo Instagram dal difensore argentino. FOTO in cui si può ammirare la bellezza davvero cristallina di Agustina. View this post on Instagram Seguramente todo esto pasará y volveremos a estar juntos. Tu casa y tu familia te extrañan cada día un poco más A post shared by German Pezzella (@GermanPezzella) on Mar 31, 2020 at 5:03am PDT View this post on Instagram Que siga el amor, el respeto y la incondicionalidad de siempre. ... Leggi su oasport Agustina Gandolfo FOTO : chi è la bella fidanzata di Lautaro Martinez. Una Dea argentina per l’attaccante dell’Inter (Di martedì 14 aprile 2020)è ormai una bandiera in quel di Firenze. Il difensore argentino è uno dei giocatori più amati dai tifosi della Fiorentina e ha l’onore di essere ildei Viola.è sposato con la bellissimae i due sono una coppia molto affiatata, come dimostrano lemesse sul proprio profilo Instagram dal difensore argentino.in cui si può ammirare la bellezza davvero cristallina di. View this post on Instagram Seguramente todo esto pasará y volveremos a estar juntos. Tu casa y tu familia te extrañan cada día un poco más A post shared by(@) on Mar 31, 2020 at 5:03am PDT View this post on Instagram Que siga el amor, el respeto y la incondicionalidad de siempre. ...

brencaceres0 : Me siento re toxica diciéndole a Agustina que me mande una foto con el test en la mano jajsjsjsjsjsjaj ?? - sportli26181512 : Per lady Lautaro è già estate: la foto in costume è bollente...: Per lady Lautaro è già estate: la foto in costume… - East_10 : Agustina riceve foto di Arianna e promette che le farà autografare il completino da “Lauti” ?????? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro taglia i capelli alla sua bella Agustina: FOTO da urlo - bianca_caimi : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro taglia i capelli alla sua bella Agustina: FOTO da urlo -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Agustina La sexy quarantena di Agustina Gandolfo. Lady Martinez manda in tilt i social ilGiornale.it Inter, Lautaro taglia i capelli alla sua bella Agustina: FOTO da urlo

Cristiano Ronaldo si fa tagliare i capelli da Georgina Rodriguez. Lautaro Martinez fa il contrario e prende in mano le forbici per fare da parrucchiere ad Agustina Gandolfo.

Lautaro e Agustina, coppia social che ama Milano. Garantisce... Wanda

“Agustina mi rispetta. È con me nei momenti buoni e in quelli bui, mi fa sentire forte. Non ho dubbi su di lei né su di noi. Le foto le guardi pure chi vuole”. Agustina di cognome fa Gandolfo ed è la ...

Cristiano Ronaldo si fa tagliare i capelli da Georgina Rodriguez. Lautaro Martinez fa il contrario e prende in mano le forbici per fare da parrucchiere ad Agustina Gandolfo.“Agustina mi rispetta. È con me nei momenti buoni e in quelli bui, mi fa sentire forte. Non ho dubbi su di lei né su di noi. Le foto le guardi pure chi vuole”. Agustina di cognome fa Gandolfo ed è la ...