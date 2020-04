Ford - A Detroit verranno prodotti 100 mila respiratori

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 aprile 2020) Lainizierà a produrre questa settimana nuoviPapr (elettroventilati con purificatori d'aria) per il personale medico coinvolto nelle operazioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. I dispositivi, frutto di una collaborazione con la multinazionale 3M, saranno assemblati in uno degli stabilimenti nei pressi di.Anche mascherine. La produzione avverrà, in particolare, nell'impianto Vreeland di Flat Rock (a mezz'ora di auto dalla maggiore città del Michigan) grazie all'opera di circa 90 operai volontari iscritti al sindacato United Auto Workers. La struttura sarà in grado di produrre almeno 100, ma lanon ha precisato alcuna tempistica né tantomeno i prezzi di vendita. I dispositivi, che dovrebbero essere autorizzati dalle autorità sanitarie entro la fine di aprile, prevedono una serie di ...