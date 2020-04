Football americano | annullata ufficialmente la Prima Divisione | si tornerà in campo nel

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) Com’era purtroppo nell’aria già da tempo, è statacancellata la stagione italiana 2020 per quanto riguarda il. Lo ha comunicato la FIDAF per mezzo di un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto deciso dalla Federazione: “Il perdurare dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, la proroga delle misure di “lock down” imposte dal Governo e l’impossibilità di programmare in modo certo e uniforme per tutta l’Italia la ripresa degli allenamenti, hanno portato il Presidente Orlando, in accordo con il CONI, ad annullare stamanela stagione agonistica tackle senior 2020. I Campionati die Secondae il Campionato a 9 giocatori (CIF9), quindi, non verranno disputati, “al fine di tutelare la salute degli atleti, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti, ...