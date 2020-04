Fmi | Pil Italia crollerà del 9 | 1% nel 2020  «Per il mondo è la recessione peggiore»

Agenzia_Ansa : #Fmi: giù del 3% il #pil mondo nel 2020, la peggiore recessione dal 1930 Il prodotto interno lordo italiano regist… - TgLa7 : #coronavirus, #Fmi: virus brucia 9.000mld pil,come Germania e Giappone. Economie avanzate ed emergenti in recessio… - Agenzia_Ansa : #Fmi, -3% pil mondo in 2020, peggiore recessione da 1930 Pil Italia -9,1% nel 2020, +4,8% nel 2021 #ANSA - alcinx : RT @ansa_economia: Coronavirus, crolla il pil del mondo Solo Grecia peggio di Italia. Le stime del Fmi, il nostro paese fanalino di coda de… - Agenpress : Coronavirus. Fmi: Pil globale crollerà del 3% nel 2020. La peggiore recessione dal 1930 -

Ultime Notizie dalla rete : Fmi Pil

Le previsioni del FMI per la Grecia sono la recessione più forte tra tutte le economie "sviluppate" del mondo dopo San Marino. E ciò è dovuto alla grande "esposizione" del paese al turismo. Nel ...Per quello che ci riguarda direttamente, il coronavirus determinerà una contrazione dell'economia italiana nel 2020 pari al 9,1%. Nel 2021 il Fmi stima per il Belpaese una ripresa con il Pil in ...