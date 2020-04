Fmi | Italia il Paese che soffrirà di più Pil 2020 -9 | 1% | solo la Grecia peggio»

repubblica : ?? Fmi, 'il pianeta è in recessione'. Per l'Italia il conto peggiore: -9,1 per cento - Agenzia_Italia : Sì del #Fmi allo sgravio del debito per 25 paesi poveri. - giuliog : RT @federicofubini: Fmi: Pil Italia giù del 9,1% nel 2020 «L’Europa aiuti i Paesi più colpiti» L'Asia emergente, Cina in testa,sembra usci… - uandarin : RT @federicofubini: Fmi: Pil Italia giù del 9,1% nel 2020 «L’Europa aiuti i Paesi più colpiti» L'Asia emergente, Cina in testa,sembra usci… - IlMontanari : Per #FMI il Pil mondiale nel 2020 calerà del 3%. In #Italia del 9,1% Se la politica, nazionale, regionale e locale… -

Fmi Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fmi Italia