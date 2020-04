Fmi | «Italia il Paese che soffrirà di più | Pil 2020 -9 | 1% Per il mondo crisi senza

repubblica : ?? Fmi, 'il pianeta è in recessione'. Per l'Italia il conto peggiore: -9,1 per cento - fattoquotidiano : Coronavirus, Fmi: “Pil mondiale giù del 3% nel 2020, peggiore recessione dal 1930”. In Italia il calo sarà del 9%:… - RaiNews : L'economia globale travolta dal #coronavirus. #FMI: giù del 3% il pil del mondo nel 2020, la peggiore recessione da… - Alberto79214292 : RT @AntonioSocci1: Il governo #Conte pretendeva di essere un modello per il mondo. Infatti è IL PEGGIORE: vedi i tragici dati dei morti. Pe… - NCicuta : RT @AntonioSocci1: Il governo #Conte pretendeva di essere un modello per il mondo. Infatti è IL PEGGIORE: vedi i tragici dati dei morti. Pe… -

Fmi Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fmi Italia