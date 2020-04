FMI, il Mondo è in recessione: il Pil dell'Italia crollerà del 9,1% nel 2020 (Di martedì 14 aprile 2020) Il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso oggi le prime previsioni dell'effetto della pandemia di coronavirus COVID-19 sull'economia del Mondo, ipotizzando una contrazione per il 2020 del 3%, molto più della crisi finanziaria del 2008/2009. A gennaio 2020, prima dello scoppio della pandemia, FMI stimava una crescita mondiale del 3,3%. Ora, invece, si stima un calo del 3% e non si esclude che la realtà possa essere peggiore delle stime:Dati molto peggiori sono possibili e forse probabili.L'economia mondiale entra quindi in recessione con una perdita stimata di 9mila miliardi di dollari, vale a dire, precisano dal Fondo Monetario Internazionale, una perdita "più grande delle economie di Giappone e Germania insieme". Coronavirus, l'UE dà il via libera alla liquidità per le imprese La Commissione UE ha approvato ... Leggi su blogo Fmi : Pil Italia crollerà del 9 - 1% nel 2020 «Per il mondo è la recessione peggiore»

