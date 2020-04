Flavio Insinna verso il ritorno in prima serata su Rai 1 | cosa condurrà

(Di martedì 14 aprile 2020)condurrà l’Europe Shine a Light insu Rai 1: quando andrà in onda A causa dell’emergenza coronavirus, la competizione canora europea a cadenza annuale Eurovision Song Contest era stata annullata, ma adesso è ufficiale: al suo posto ci sarà un nuovo evento, lo Europe Shine a Light. A condurre la versione nostrana del programma sarà, com’era già previsto per l’Eurovision,, che andrà quindi in onda insu Rai 1 sabato 16 maggio 2020. L’organizzazione straniera della competizione canora ha invece deciso di coinvolgere i cantanti selezionati in un programma che verrà condotto da Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley, i quali dovevano occuparsi della conduzione del format originale. Non ci resta, dunque, che prepararci a un’emozionante...

Flavio Insinna messaggi al pubblico Solo qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere il messaggio di auguri che Flavio Insinna aveva registrato per i fan e mandato in onda dalla Rai in cui ...