Fiorenzo Magni | il Leone delle Fiandre La leggenda dei tre successi consecutivi tra il

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020), il terzo uomo, l’unico in grado di “intromettersi” nella rivalità tra Fausto Coppi e Gino Bartali. Toscano di Vaiano, cresciuto con la bici nel sangue, duro come gli anni in cui ha corso, con l’esplosione della sua carriera nel secondo dopoguerra., il primo italiano a trionfare al Girodopo 32 anni di dominio belga, ma soprattutto il vero, il suo appellativo così caro, nato dopo la tripletta consecutiva nella Ronde del 1949-1950-1951. Nel 1948 aveva già tentato l’impresa al, ma dovette aspettare ancora un anno e una corsa quasi solitaria con la sua squadra, la Wilier Triestina, che in precedenza gli aveva detto che se avesse voluto ritentare la vittoria, si sarebbe dovuto arrangiare. Così, nel 1949, salì sul treno per Gand col fidato gregario Tino Ausenda. Una ...