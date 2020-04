Fiat e Francis Ford Coppola | un video per l' Italia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 aprile 2020)ha chiamato il grande regista statunitenseper dare voce a una lettera di speranza inviata all'. Nato a Detroit, ma di originine, i genitori della madre di, che si chiamava appunto, erano originari di Napoli: suo nonno Francesco Pennino era un compositore di canzonine, un importatore di filmni e un proprietario di un cinema. Così nel giorno del suo compleanno, lo scorso 7 aprile e nella Giornata Mondiale della Salute, il grande regista che ha firmato capolavori quali Apocalypse Now, Il Padrino, L'Uomo della Pioggia, ha donato la sua voce per ilA Letter of Hope, diffuso sui canali social della. Ilabbraccia le città costiere e montane della penisola, come la "lettera" dicattura le persone, la storia, la cultura e la forza del paese. L'agenzia The Migrante di Los ...