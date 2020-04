Fernanda Lessa duramente attaccata da un’opinionista: “Per questa ci vuole l’esorcista!”: ecco cosa è successo (Di martedì 14 aprile 2020) L’ex gieffina Fernanda Lessa fa di nuovo discutere. Il motivo di tanto clamore sarebbe una Instagram Story nella quale la Lessa, con un paio di forbici in mano, avrebbe mimato il gesto di darsele nella pancia con un’aria davvero poco rassicurante. Gesto riferito al fatto che la quarantena sia fonte di stress per tutti. Tuttavia il video ha urtato la sensibilità di Deianira Marzano, opinionista tv, che ha dato man forte a tutti quelli che hanno criticato Fernanda Lessa per il suo video. La Marzano, secondo quanto riportato da Bitchyf, ha detto: Ma Fernanda Lessa che sembra di essere divertente con queste storie che fa che si accoltella con le forbici, con il coltello, per non stressarsi nella quarantena? Deianira ha aggiunto: Ma tu ti rendi conto che stai proprio fuori di testa? A te tuo marito ti dovrebbe levare i social, ma che cosa posti? Ma che cosa ... Leggi su trendit Fernanda Lessa choc dopo il GF Vip : polemiche immediate per quel gesto

Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici ma i suoi follower non la prendono bene

Fernanda Lessa choc/ Finge di pugnalarsi con le forbici - il web “Ma non ti vergogni?” (Di martedì 14 aprile 2020) L’ex gieffinafa di nuovo discutere. Il motivo di tanto clamore sarebbe una Instagram Story nella quale la, con un paio di forbici in mano, avrebbe mimato il gesto di darsele nella pancia con un’aria davvero poco rassicurante. Gesto riferito al fatto che la quarantena sia fonte di stress per tutti. Tuttavia il video ha urtato la sensibilità di Deianira Marzano, opinionista tv, che ha dato man forte a tutti quelli che hanno criticatoper il suo video. La Marzano, secondo quanto riportato da Bitchyf, ha detto: Mache sembra di essere divertente con queste storie che fa che si accoltella con le forbici, con il coltello, per non stressarsi nella quarantena? Deianira ha aggiunto: Ma tu ti rendi conto che stai proprio fuori di testa? A te tuo marito ti dovrebbe levare i social, ma che cosa posti? Ma che cosa ...

zazoomnews : Fernanda Lessa choc dopo il GF Vip: polemiche immediate per quel gesto - #Fernanda #Lessa #polemiche #immediate - Laura72962746 : @GF_diretta Promosso signorini... Vincitori per me Paolo ciavarro clizia incorvaia Andrea montovoli e Fernanda lessa - infoitcultura : Fernanda Lessa choc con un paio di forbici e scatta la polemica: “Chiamate un esorcista!” - infoitcultura : Fernanda Lessa choc/ Finge di pugnalarsi con le forbici, il web “Ma non ti vergogni?” - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Fernanda Lessa al centro delle critiche: 'Sta fuori di testa', ecco cosa è successo -