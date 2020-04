Fernanda Lessa choc dopo il GF Vip | polemiche immediate per quel gesto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Meno di una settimana fa è calato il sipario sul Grande Fratello Vip 4 e,oltre 3 mesi di isolamento, anche i sei inquilini della Casa rimasti in gioco hanno dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. Da settimane in realtà i concorrenti del reality sapevano cosa li attendesse fuori. Grazie agli aggiornamenti continui del conduttore, Alfonso Signorini, erano tutti a conoscenza della grave situazione ma, certo, viverla è tutt’altra cosa. E anche per questo motivo una volta tornati nelle rispettive case i ‘vipponi’ provano a regalare momenti di spensieratezza ai follower. Con dirette quotidiane, foto, video divertenti, allenamenti casalinghi e ricette da provare. Non potendo uscire, le attività social rappresentato l’unico mezzo per restare in contatto con i fan e anche uno dei pochi momenti di ...