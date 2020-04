FdI sfida Conte | “Spieghi in diretta Tv se è vero che a febbraio s’è fatto l’ospedale a

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 aprile 2020) FdIil “bullo della” a fare ciò che ultimamente gli riesce meglio: parlare in tv. Il problema per Giuseppeè che stavolta non si troverebbe a dire quello che vuole senza contraddittorio, ma dovrebbe rispondere alle domande dell’opposizione. E a una in particolare: èche la presidenza del Consiglio, già a fine, mentre dilasciava il resto del Paese senza protezioni e senza un quadro chiaro di quello che stava accadendo, ha acquistato una ingente fornitura di presidi sanitari anti coronavirus? Lo scoop del “Tempo” che imbarazza Palazzo Chigi FdI, infatti, durante il Question time di domani alla Camera, chiederà conto al premier, ufficialmente e per le vie istituzionali, della vicenda rivelata dal quotidiano Il Tempo. Sulla quale, finora néné il suo solerte ...