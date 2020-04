FdI boccia il governo | pensano a “spiagge come gabbie per polli”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 aprile 2020) Spiagge con ombrelloni a tre metri di stanza e barriere in plexiglass impiantate sulla sabbia. Sarebbe questa la possibile soluzione individuata per le vacanze al mare aggiornate ai tempi del coronavirus. Immediate le reazioni di molti addetti ai lavori. Tra loro, il commento più severo è quello rilanciato in queste ore dal sito del Tgcom 24. Rilasciato dal presidente della cooperativa bagnini di Rimini, Mauro Vanni. Che senza troppi di giri di parole, ha tuonato: «Credo sia un'idea balzana dai costi improponibili. Voglio vedere chi si chiuderebbe in un recintoquesto. Tra quattro pareti di plexiglas, sotto il sole cocente. Faremmo morire i nostri clienti di disidratazione. Chi viene al mare vuole stare all'aria aperta. E non in quello che assomiglia a un recinto per polli».