“Fase 2” Gianluca Festa annuncia l’arrivo del “dream team” per ripartire (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella consuete diretta Facebook il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha fatto il punto sull’emergenza Covid-19. “Nessuno sarà lasciato solo in questo momento – ammette il sindaco – Nessuno deve avere vergogna di chiedere aiuto. Dobbiamo ragionare piano piano per rientrare alla normalità. Noi dobbiamo essere proiettati verso questo obiettivo. In questi giorni cominciato tutti insieme di pensare al nostro futuro. Stiamo lavorando per dare una mano alle piccole-medie imprese. Obiettivamente hanno avuto un grosso contraccolpo in questa emergenza. C’è stato un lungo confronto con il dirigente alla finanze per affrontare la questione”. “In questi giorni abbiamo consegnato buoni spesa – continua Festa – Ma non solo. Siamo ben consapevoli che qualcuno ha compilato male la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella consuete diretta Facebook il sindaco di Avellino,, ha fatto il punto sull’emergenza Covid-19. “Nessuno sarà lasciato solo in questo momento – ammette il sindaco – Nessuno deve avere vergogna di chiedere aiuto. Dobbiamo ragionare piano piano per rientrare alla normalità. Noi dobbiamo essere proiettati verso questo obiettivo. In questi giorni cominciato tutti insieme di pensare al nostro futuro. Stiamo lavorando per dare una mano alle piccole-medie imprese. Obiettivamente hanno avuto un grosso contraccolpo in questa emergenza. C’è stato un lungo confronto con il dirigente alla finanze per affrontare la questione”. “In questi giorni abbiamo consegnato buoni spesa – continua– Ma non solo. Siamo ben consapevoli che qualcuno ha compilato male la ...

CopernicoSimSpA : L’importante ruolo del #ConsulenteFinanziario in questa fase di crisi nell’intervista al Dott. Gianluca Scelzo, Par… - kromeboy : @gianluca_biondo @fioriimmaginari e da quello che si vede da qui non sembra che la fase due a Wuhan sia molto diffe… - gianluca_bolo : Burioni & C hanno deciso di usare la Sardegna come banco di prova per la fase 2. - Gianluca_jbk : @alessiapaci_ 18 maggio... - AlessioBuzzanca : @Aba_Tweet Hai ragione Gianluca. Ma la gente sbraca perché non è stupida: a Roma 30 nuovi infetti (3.5 mln abitanti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fase Gianluca Coronavirus: Zaia, 'ordinanze Nord valgano per tutto paese' Affaritaliani.it