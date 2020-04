Fallout 76 | Wastelanders è finalmente disponibile

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Oggi Bethesda Game Studios pubblica, l'ultimo aggiornamento gratuito di76. L'aggiornamento vede l'introduzione dei PNG e di una serie di missioni ad essi collegate, delle classiche opzioni di dialogo con scelta multipla e conseguenze e molto altro ancora. L'aggiornamentoè ora giocabile su PlayStation 4, Xbox One, Bethesda Launcher e per la prima volta su Steam.I giocatori uniranno le loro forze con i subdoli predoni o formeranno un'alleanza con i coloni speranzosi alla ricerca dei segreti nascosti nelle montagne della Virginia Occidentale. Le persone però non sono le uniche che hanno trovato la strada per fare ritorno in quest'area e dovranno affrontare nuove terrificanti creature con nuove armi e armature. L'Appalachia e i suoi misteri aspettano di essere scoperti e spetterà ai giocatori scegliere che ruolo avere nella corsa per ...