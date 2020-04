Europa, 180 leader invocano ripresa “green” post Covid-19 (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Una dichiarazione a favore della ripresa verde in Europa – vi hanno aderito 180 soggetti fra leader politici, Europarlamentari, imprenditori, sindacati, ONG e gruppi di riflessione – chiedendo una connotazione “green” alle politiche di rilancio e ripresa post epidemia Covid-19. Questa dichiarazione, nata suiniziativa di Pascal Can?n, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, segue l’appello firmato la settimana scorsa da 10 Ministri dell’Ambiente europei, tra cui l’italiano Sergio Costa. Fra i firmatari della dichiarazione i CEO di alcune importanti società europee, come il numero uno di Enel, Francesco Starace, ed gli Ad di Unilever, Ikea e Nestlè. Di fronte alla crisi del coronavirus, la più grande sfida che l’Europa abbia affrontato in tempo di pace, con conseguenze ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Oms - quasi 180 mila casi nel mondo - 64.189 in Europa

Wall Street affonda l'Europa Spread a 180 - massimo da 6 mesi (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Una dichiarazione a favore dellaverde in– vi hanno aderito 180 soggetti frapolitici,rlamentari, imprenditori, sindacati, ONG e gruppi di riflessione – chiedendo una connotazione “green” alle politiche di rilancio eepidemia-19. Questa dichiarazione, nata suiniziativa di Pascal Can?n, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, segue l’appello firmato la settimana scorsa da 10 Ministri dell’Ambiente europei, tra cui l’italiano Sergio Costa. Fra i firmatari della dichiarazione i CEO di alcune importanti società europee, come il numero uno di Enel, Francesco Starace, ed gli Ad di Unilever, Ikea e Nestlè. Di fronte alla crisi del coronavirus, la più grande sfida che l’abbia affrontato in tempo di pace, con conseguenze ...

ansaeuropa : #Coronavirus: 180 leader #Ue per 'ripresa #verde' dell'economia - franzamazzotti : RT @gonufrio: Coronavirus: 180 leader Ue per 'ripresa verde' dell'economia - Europa - - gonufrio : Coronavirus: 180 leader Ue per 'ripresa verde' dell'economia - Europa - - SperanzaEuropea : RT @ansaeuropa: #Coronavirus: 180 leader #Ue per 'ripresa #verde' dell'economia - ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: #Coronavirus: 180 leader #Ue per 'ripresa #verde' dell'economia -

Ultime Notizie dalla rete : Europa 180 Europa, 180 leader invocano ripresa "green" post Covid-19 Teleborsa Coronavirus, anche Starace (Enel) firma per la “ripresa verde” post crisi. Unico Ad italiano

ROMA – Si amplia il fronte della “ripresa verde” dell’economia europea in risposta all’impatto del Covid-19 ... oggi è stata infatti diffusa una dichiarazione di 180 leader politici, tra cui il ...

Europa, 180 leader invocano ripresa "green" post Covid-19

(Teleborsa) - Una dichiarazione a favore della ripresa verde in Europa - vi hanno aderito 180 soggetti fra leader politici, europarlamentari, imprenditori, sindacati, ONG e gruppi di riflessione - ...

ROMA – Si amplia il fronte della “ripresa verde” dell’economia europea in risposta all’impatto del Covid-19 ... oggi è stata infatti diffusa una dichiarazione di 180 leader politici, tra cui il ...(Teleborsa) - Una dichiarazione a favore della ripresa verde in Europa - vi hanno aderito 180 soggetti fra leader politici, europarlamentari, imprenditori, sindacati, ONG e gruppi di riflessione - ...