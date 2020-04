EMILIA ROMAGNA | BOLLETTINO CORONAVIRUS 14 APRILE Conferenza stampa | +90 morti

sbonaccini : #CORONAVIRUS, FILO DIRETTO CON LA GIUNTA: gli assessori rispondono alle DOMANDE dei cittadini. Dal 15 al 23 aprile… - RegioneER : Coronavirus, l'aggiornamento: 20.440 i casi positivi in Emilia-Romagna (+342). I casi lievi in isolamento a casa so… - LegaSalvini : LA VERITÀ: IN EMILIA-ROMAGNA CROLLA IL VELO DI OMERTÀ SULLE VITTIME NEGLI OSPIZI - Elygabrysabry1 : RT @kate_eyesdavis: Anche nelle frazioni più piccole e periferiche dell'Emilia-romagna vengono distribuite gratuitamente mascherine. Sono f… - 300Italia : RT @LaVeritaWeb: La Regione è seconda per numero di decessi dopo la Lombardia. Gli operatori: «Ci obbligavano a togliere le mascherine». Ma… -

EMILIA ROMAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : EMILIA ROMAGNA