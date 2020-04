Emergenza Covid-19 in Puglia | l’arma dei carabinieri piange il 57enne Claudio Santoro | ha

Leggi su baritalianews

(Di martedì 14 aprile 2020) In lutto l’Arma deidiper la morte avvenuta nella notte appena trascorsa di un suo brigadiere capo di 57 anni. Il carabiniere si chiamava, ha lottato per sconfiggere il virus come un leone ma nella notte appena trascorsa è deceduto agli ospedali riuniti di Foggia. Il carabiniere era nato a San Severo. Il primo cittadino di Lucera ha così ricordato il brigadiere: “A nome della città di Lucera e di tutti i lucerini faccio le condoglianze alla famiglia, all’arma deie alla compagnia di Lucera per la perdita del brigadiere capo. Le più sentite condoglianze anche a tutta la comunità di San Severo. Chi lo conosceva lo apprezzava per la sua gentilezza e disponibilità verso tutti. Ha lottato ma non ce l’ha fatta, questa notte è deceduto”.