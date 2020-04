Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 14 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. oggi ci sono stati 675 nuovi contagiati, per un totale di 104.291 persone attualmente positive. Di questi 3186 sono ricoverati in terapia intensiva. (-74 rispetto a ieri). Da registrare purtroppo 602 morti per un totale di 21.067. I guariti oggi sono 1695 in più rispetto a ieri per un totale di 37.186. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus - il piano europeo verso un “nuovo Mes”

Emergenza Coronavirus in Campania - stop a consegne a domicilio : ricorso al Tar

Da Sodalis Group 500mila euro per gli ospedali contro il Covid-19

