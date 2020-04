Emergenza all’ospedale di Pozzuoli: “La situazione è seria, il numero dei contagiati aumenta” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La problematica dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è in continua evoluzione. La situazione è seria. Ci sarà tempo per evidenziare le responsabilità. Adesso però è solo il momento di adottare tutte le misure necessarie per evitare il peggio”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bacoli (Na), Josi Della Ragione. “Il numero dei contagiati – ha proseguito il sindaco – con l’arrivo del risultati ai tamponi effettuati ad operatori sanitari, medici, infermieri, personale delle pulizie e pazienti, continua ad aumentare. Purtroppo altri 3 cittadini di Bacoli, presenti nel reparto di Medicina, sono risultati positivi al Coronavirus. Si stanno predisponendo i tamponi per le persone con cui hanno avuto contatti. I contagi in città salgono quindi a 17. Ed almeno 15 di ... Leggi su anteprima24 Papa Francesco : ha donato 60mila euro all’ospedale di Bergamo per l’emergenza Covid-19

