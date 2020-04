Elettra Lamborghini giù di morale: "Sono sotto antibiotici, voglio solo mangiare e dormire" - (Di martedì 14 aprile 2020) Luana Rosato Elettra Lamborghini confessa ai fan di essere particolarmente giù di morale, poi ammette di desiderare dei figli "ma non è così facile" Complice il periodo di clausura forzata, Elettra Lamborghini ha confessato di essere particolarmente giù di morale: in confidenza con i suoi follower, infatti, ha ammesso di non rispondere al telefono da ben tre giorni. Solita mostrarsi allegra e spensierata nella sua quotidianità, la Lamborghini ha deciso di non fare mistero del suo momento no. Così, ai fan che Sono abituati a vederla sempre sorridente e pronta alla battuta, Elettra ha confessato di stare vivendo delle ore in cui è particolarmente giù di tono. A chi le ha domandato quali fossero i programmi per questa nuova giornata di quarantena, dunque, lei ha replicato: “Nessuno, oggi Sono sclerata senza ... Leggi su ilgiornale Elettra Lamborghini - in quarantena posta solo foto del passato : “Sto mangiando come una vacca”

Elettra Lamborghini su di giri : "Come una vacca da monta". Scatenata sui social

Elettra Lamborghini scatenata sul web/ Foto : "Sto a magnà come una vacca da monta!" (Di martedì 14 aprile 2020) Luana Rosatoconfessa ai fan di essere particolarmente; di, poi ammette di desiderare dei figli "ma non è così facile" Complice il periodo di clausura forzata,ha confessato di essere particolarmente; di: in confidenza con i suoi follower, infatti, ha ammesso di non rispondere al telefono da ben tre giorni. Solita mostrarsi allegra e spensierata nella sua quotidianità, laha deciso di non fare mistero del suo momento no. Così, ai fan cheabituati a vederla sempre sorridente e pronta alla battuta,ha confessato di stare vivendo delle ore in cui è particolarmente; di tono. A chi le ha domandato quali fossero i programmi per questa nuova giornata di quarantena, dunque, lei ha replicato: “Nessuno, oggisclerata senza ...

willalecrecq : RT @VerlaineDancing: Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare) - THVLI3SGANG : RT @VerlaineDancing: Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare) - taehyungicy : @GlRLUVR YIKES no veramente i’m at my limit se fosse successo nella realtà avrei fatto partire le mani seriamente s… - Radio105 : Come faremmo senza @ElettraLambo????? #ElettraLamborghini #14aprile #Radio105 - deanelaveau : RT @VerlaineDancing: Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare) -