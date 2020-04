Eboli | ulteriori ordinanze restrittive per le attività commerciali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Con una nuova ordinanza emessa questa mattina, il sindaco di, Massimo Cariello ha predispostomisure di contenimento Covid-19 per le attivitànel suo comune. Viene in primo luogo imposta la chiusura al pubblico alle ore 19,30 di tutti gli eserciziadibiti alla vendita al dettaglio; il divieto di apertura di tutte le attività, presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina, nei giorni 19 aprile, 26 aprile, 3 maggio. Per tutte le uscite, necessariamente motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute, si dovranno osservare regole rigide: utilizzo di mascherine e guanti e accedere alle attività, agli studi medici ed agli uffici pubblici con ...