“È questo il regalo più bello”. Luca Argentero, compleanno speciale: le foto sono uno spettacolo (Di martedì 14 aprile 2020) Un grande, meraviglioso e dolcissimo compleanno quello di Luca Argentero che ha festeggiato il gli anni da quasi papà il giorno di Pasqua. Il 12 aprile l’attore ha compiuto 42 anni e celebrato il suo giorno speciale accanto alla compagna, Cristina Marino. L’ex gieffino ha ringraziato i follower per i tanti auguri ricevuti, per lui, però “il regalo più grande è qua”. E’ la sua dolce Cristina, bellissima con il pancione e prossima ormai al parto. La coppia avrà una bambina. Il bell’Argentero ha vissuto un compleanno in quarantena in campagna, nella tenuta di sua proprietà vicino a Città della Pieve, in Umbria. Per celebrare la ricorrenza e anche la Pasqua l’artista ha regalato ai follower un bello scatto con Cristina Marino, che presto lo renderà padre. I due sono stati immortalati ... Leggi su caffeinamagazine CdS - Ancelotti spinge per Allan : vuole farsi questo regalo in estate

Kate Middleton - gli orecchini “abbagliano”. Mai visti prima : il prezzo di questo regalo speciale (Di martedì 14 aprile 2020) Un grande, meraviglioso e dolcissimoquello diche ha festeggiato il gli anni da quasi papà il giorno di Pasqua. Il 12 aprile l’attore ha compiuto 42 anni e celebrato il suo giornoaccanto alla compagna, Cristina Marino. L’ex gieffino ha ringraziato i follower per i tanti auguri ricevuti, per lui, però “ilpiù grande è qua”. E’ la sua dolce Cristina, bellissima con il pancione e prossima ormai al parto. La coppia avrà una bambina. Il bell’ha vissuto unin quarantena in campagna, nella tenuta di sua proprietà vicino a Città della Pieve, in Umbria. Per celebrare la ricorrenza e anche la Pasqua l’artista ha regalato ai follower un bello scatto con Cristina Marino, che presto lo renderà padre. I duestati immortalati ...

Simo_Ventura : Grazie @AndreaBocelli per questo regalo a #milano e all’#italia ????Emozione e speranza in tutto il mondo con… - bambinogesu : Una colorata invasione di oltre 1600 uova di Pasqua donate dalla @FIGC al nostro Ospedale! Il sorriso dei bambini,… - harukazzi : Quando poi francesca mi dice chi ha partecipato a questo bel regalo plano anche in privato a ringraziare ovviamente… - baekhylovesme : RT @sosgrouporders: ??SPRING GIVEAWAY?? in questo momento difficile vorremmo poter fare di più, ma finché non possiamo ricominciare con le s… - marioalbanese1 : RT @WonderfulRose_: Vorrei chiedervi un regalo di compleanno. Siamo in quarantena e l'unica gioia sarebbe avere gli auguri della persona ch… -

Ultime Notizie dalla rete : questo regalo I regali a domicilio: un metodo originale per regalare allegria nel periodo del Coronavirus Mole24 Un regalo ai bambini di Pontedera: un libro per favorire la lettura

Il commento del Sindaco Matteo Franconi e dell’ assessore all’istruzione Francesco Mori: "In questo particolare momento nel quale la chiusura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole ...

Kate Middleton: perché indossa sempre l'anello che non le ha regalato William

La stampa inglese già nel 2018 aveva ipotizzato che fosse un regalo del Principe William per la nascita del Principe Louis. Ma non è affatto così. Kate Middleton indossa questo anello di quarzo ...

Il commento del Sindaco Matteo Franconi e dell’ assessore all’istruzione Francesco Mori: "In questo particolare momento nel quale la chiusura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole ...La stampa inglese già nel 2018 aveva ipotizzato che fosse un regalo del Principe William per la nascita del Principe Louis. Ma non è affatto così. Kate Middleton indossa questo anello di quarzo ...