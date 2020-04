E’ morta Patricia Millardet | la famosa Silvia Conti della serie tv “La Piovra”

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) È soltanto di poche ore fa la triste notiziamorteattrice francese, conosciuta per la sua interpretazione del giudice, nellatv “La Piovra”. L’attrice èall’internostruttura sanitaria San Camillo di Roma, dove era stata ricoverata. Si è spenta per sempre a seguito di una crisi cardiaca, all’età di 63 anni, compiuti lo scorso mese. Prima di, l’attrice ha recitato in diversi film e la sua carriera è iniziata con la romantica pellicola “Il tempo delle mele 2“. In seguito è stata anche la protagonistafiction “Il bello delle donne”. Tutti però la ricordano per la sua interpretazione del magistratonellatv ...