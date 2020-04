È morta Patricia Millardet | il magistrato de La Piovra

(Di martedì 14 aprile 2020) Il 13 aprile, nel pomeriggio, èall’ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca l’attrice francese. Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, Patricaaveva compiuto 63 anni lo scorso 24 marzo. In Italia, dove viveva dalla fine degli anni ’80, prima sull’Appia Antica e poi a Castel Gandolfo, si era fatta conoscere al grande pubblico da quando aveva interpretato il coraggioso e incorruttibileSilvia Conti ne ‘La‘, tra il 1989 e il 2001., la carriera Nella sua carriera aveva recitato in moltissime produzioni cinematografiche e televisiva. Uno dei suoi primi ruoli era stato quello di comparsa nel film ‘Il tempo delle mele 2’ nel 1982. Aveva debuttato nel cinema italiano nel 1987, con il film tv di Carlo Lizzani ‘Assicurazione ...

repubblica : Morta Patricia Millardet, la giudice della 'Piovra' - repubblica : Morta Patricia Millardet, la giudice della 'Piovra' [aggiornamento delle 21:40] - HuffPostItalia : È morta a Roma l'attrice Patricia Millardet. Aveva 63 anni - GeorgeAddison87 : RT @fulviomarras2: - ennatrasporti : Morta a Roma l’attrice Patricia Millardet, la Silvia Conti di ‘La Piovra’ -

Ultime Notizie dalla rete : morta Patricia

Era nata a Mont de Marsan, in Francia, ma è morta in Italia, a Roma, dove aveva scelto di vivere da molti anni. Patricia Millardet se ne è andata ad appena 63 anni per una crisi cardiaca. di Cinzia ...L’attrice francese Patricia Millardet è morta il 13 aprile all’ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca. Aveva 61 anni, compiuti lo scorso 23 marzo. In Italia l’attrice era nota soprattutto ...