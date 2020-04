Dune | nuove foto ufficiali del film con Timothée Chalamet e Jason Momoa

(Di martedì 14 aprile 2020) Vanity Fair ha pubblicatodi, attesodi fantascienza diretto da Denis Villeneuve, con protagonisti Timothée, Zendaya edi, attesodi fantascienza diretto da Denis Villeneuve e distribuito dalla Warner Bros, sono arrivate a un giorno di distanza rispetto al primo scatto ufficiale che era stato diffuso nella giornata di ieri. In attesa del trailer, la major ha reso noti i primi scattisulle pagine di Vanity Fair, dove potete trovare altri scatti, a cominciare da unache ritrae il giovane protagonista Timothéenei panni di Paul Atreides. Il lungometraggio, basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert già portato al cinema nel 1984 e in televisione nel 2000, dovrebbe uscire nelle ...

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra) Come promesso, dopo la foto di ieri, Vanity Fair ci regala oggi un mucchio di foto di Dune, l’attesissimo ...Nuove foto ufficiali di Dune, atteso film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e distribuito dalla Warner Bros, sono arrivate a un giorno di distanza rispetto al primo scatto ufficiale che era ...