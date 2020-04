Dua Lipa Fashion: sguardo al look ed i vestiti ispirati agli anni ’90 (Di martedì 14 aprile 2020) Nell’attuale industria musicale per distinguersi e farsi notare non basta più un ritornello catchy, un’esibizione mozzafiato o una mega collaboration con altri artisti. Le artiste puntano sempre di più verso una visione più eclettica, dove il mondo pop viene completamente mescolato al mondo Fashion. I concerti si trasformano in frizzanti sfilate e i red carpet si convertono totalmente in vere e proprie mostre di stile e tendenza. Anche molti stilisti in passato sono stati influenzati dalla pop culture, scegliendo anche diversi artisti come brand ambassador delle proprie case di moda. Ma dietro i miglior look delle star ci sono Fashion stylist professionisti che creano e definisco l’immagine delle celebrità, andando ad allineare la musica degli artisti con una visione ben definita di stile e moda. Andiamo ad analizzare una ... Leggi su rnbjunk Dua Lipa Fashion : sguardo al look ed i vestiti ispirati agli anni ’90

The Weeknd terza settimana in vetta. Dua Lipa crolla ma rimane Top 10

Dua Lipa tour posticipato per il Covid19 ma lavorerà al terzo album. (Di martedì 14 aprile 2020) Nell’attuale industria musicale per distinguersi e farsi notare non basta più un ritornello catchy, un’esibizione mozzafiato o una mega collaboration con altri artisti. Le artiste puntano sempre di più verso una visione più eclettica, dove il mondo pop viene completamente mescolato al mondo. I concerti si trasformano in frizzanti sfilate e i red carpet si convertono totalmente in vere e proprie mostre di stile e tendenza. Anche molti stilisti in passato sono stati influenzati dalla pop culture, scegliendo anche diversi artisti come brand ambassador delle proprie case di moda. Ma dietro i migliordelle star ci sonostylist professionisti che creano e definisco l’immagine delle celebrità, andando ad allineare la musica degli artisti con una visione ben definita di stile e moda. Andiamo ad analizzare una ...

Fra28855413 : RT @fallinzay: Tweet d’apprezzamento per l’amicizia tra Dua Lipa e i ferragnez - renattatataa : I suggeriti di YouTube mi hanno portata dalla performance di dua Lipa di don't start now al late late show fino ad… - heslonelytour : in poche parole sono la copia cessa di dua lipa - _lostincal : RT @fallinzay: Tweet d’apprezzamento per l’amicizia tra Dua Lipa e i ferragnez - Soemi98_ : RT @DL_italia: Dua Lipa conquista ufficialmente la vetta della classifica britannica con 'Future Nostalgia', ottenendo la sua prima numero… -