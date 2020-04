Dopo le chiacchiere, i fatti: domani 600 euro a quasi due milioni di italiani (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota congiunta con l’Inps. “Circa il 50% di chi ha presentato la domanda riceverà l’indennizzo sul conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche”, spiega. “Uno sforzo enorme da parte dell’Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie”, ... Leggi su anteprima24 Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo tornano in studio : dopo le chiacchiere esce fuori tutta la verità su loro due (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“inizia il pagamento del bonus 600per oltre 1,8di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota congiunta con l’Inps. “Circa il 50% di chi ha presentato la domanda riceverà l’indennizzo sul conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche”, spiega. “Uno sforzo enorme da parte dell’Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie”, ...

LPansecchi : @Mov5Stelle Siete ridicolmente inadeguati. Tutte chiacchiere e poltrone. Aspettate ok UE. Conte firmerà il 23 April… - Phoenix79_Sr : @guffanti_marco Deve essersi montato la testa dopo aver sentito che ormai in politica son solo 'chiacchiere da bar'… - stylesbeat : Che poi dopo tutti i discorsi, le chiacchiere e dopo un anno che vive con me dovrebbe capire un po’ di più, ma vabbè - Hydroptere : Te credo. Dopo due guerre mondiali e milioni di morti sulla coscienza non se la cavano mica a chiacchiere? Rep Tv I… - alexanderbyone : @gabriel46520991 Sto periodo non sapevo neanche che ci fossero tutti virologi tanto le chiacchiere stanno a zero do… -

Fortunatamente, l’emendamento è stato ritirato dalla stessa Lega dopo le proteste dei sindacati della funzione pubblica ... la maestria l’arguzia e l’ingegno hanno avuto il sopravvento sulla mestizia ...

Sola e isolata per il Covid-19, la polizia di Genova porta gli auguri di Pasqua a un amica speciale

Dopo quel primo contatto sono seguite molte altre telefonate, dalla richiesta di informazioni alle semplici quattro chiacchiere, “sempre piacevoli con questa anziana signora colta e garbata, ma molto ...

