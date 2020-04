“Dopo l' attentato a Milano | venne in ospedale e…” Berlusconi | la

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Intervenuto tramite collegamento telefonico a DiMartedì, Silvioha prima parlato dell'emergenza coronavirus e poi svelato un piccolo retroscena privato. “Secondo lei finirà tutto con una patrimoniale?”, domanda Giovanni Floris al leader di Forza Italia. “Siamo in guerra e mai nessun paese in una situazione del genere ha coperto le spese mediche ricorrendo a nuove tasse”, è la risposta di. Che infine, prima di congedarsi, chiede al conduttore di La7 di salutargli Pier Luigi Bersani, prossimo ospite di DiMartedì: “Me lo saluti per favore, mi ricordo sempre di quando, dopo l'che subii in piazza Duomo aa trovarmi ine rimase con me tenendomi la mano tra le sue per mezz'ora. È davvero una persona perbene e generosa”.