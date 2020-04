Dopo il Cura Italia e il dl Liquidità, arriva il terzo decreto economico (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo il Cura Italia e il dl Liquidità, eccolo il terzo decreto economico che il Governo sta mettendo sul tavolo. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe arrivare la prossima settimana il nuovo pacchetto di misure voluto dalla squadra di Gualtieri. Pacchetto enti locali Ciò che si sa per il momento è che il nuovo decreto dovrebbe prolungare e affinare, migliorandole, le misure già previste a marzo e varare interventi nuovi. Tra questi, si parla di una serie di provvedimenti, come un pacchetto per gli enti locali che dovrebbe prevedere: congelamento del pagamento dell’Imu e della Tasi di aprile e maggio, prevedendo per i Comuni più in difficoltà l’intervento di un fondo ad hoc per la garanzia pubblica slittamento di plastic e sugar tax a gennaio 2021 estensione del credito d’imposta sugli affitti, oggi previsto per botteghe e ... Leggi su quifinanza Insigne segue un legale e valuta nuovi procuratori : ultime sul futuro dopo Raiola

Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano : dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa

"Un errore trascurare la socializzazione. Senza veri esami i problemi arrivano dopo" (Di martedì 14 aprile 2020)ile il dl Liquidità, eccolo ilche il Governo sta mettendo sul tavolo. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbere la prossima settimana il nuovo pacchetto di misure voluto dalla squadra di Gualtieri. Pacchetto enti locali Ciò che si sa per il momento è che il nuovodovrebbe prolungare e affinare, migliorandole, le misure già previste a marzo e varare interventi nuovi. Tra questi, si parla di una serie di provvedimenti, come un pacchetto per gli enti locali che dovrebbe prevedere: congelamento del pagamento dell’Imu e della Tasi di aprile e maggio, prevedendo per i Comuni più in difficoltà l’intervento di un fondo ad hoc per la garanzia pubblica slittamento di plastic e sugar tax a gennaio 2021 estensione del credito d’imposta sugli affitti, oggi previsto per botteghe e ...

CatalfoNunzia : Dopo quello fra Abi e parti sociali, sottoscritto alla mia presenza e su mio invito, oggi la stessa Abi e @INPS_it… - carlo_nex : @SimoneCosimi @emmevilla Oppure, semplicemente, dato che non c'è cura efficace (ma tutt'al più trattamenti sperimen… - ZanaMarti : @MauroDs87 Un brutto caso di Covid, ti tiene in terapia intensiva minimo 4 settimane. Se calcolate che i due famosi… - dicesaremassimo : @F_Boccia @Corriere @pdnetwork Per la fase delle riaperture, dopo aver messo in sicurezza gli operatori sanitari e… - ViviBioCucina : RT @MagazineMimom: ALLENAMENTO IN GRAVIDANZA - MiMom Mag -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Cura Dopo il Cura Italia e il dl Liquidità, arriva il terzo decreto economico QuiFinanza CORONAVIRUS: CON IL CURA ITALIA, LE IMPRESE AGRICOLE POTRANNO ACCEDERE IN MANIERA DIRETTA AL FONDO DI GARANZIA

Sarà determinante, pertanto, procedere rapidamente dopo la definitiva conversione in legge del Cura Italia alla Camera dei Deputati, dove auspichiamo che la norma venga confermata”. Gen.le Lettore.

“Strage anziani”, meno curati? E vogliono tenerli in isolamento anche dopo il 3 maggio

Ora sarebbe da accertare se effettivamente siano stati fatti circolare protocolli del genere, che furono anche anticipati da un quotidiano. Se a ciò si aggiunge che molte case di cura, a parte le loro ...

Sarà determinante, pertanto, procedere rapidamente dopo la definitiva conversione in legge del Cura Italia alla Camera dei Deputati, dove auspichiamo che la norma venga confermata”. Gen.le Lettore.Ora sarebbe da accertare se effettivamente siano stati fatti circolare protocolli del genere, che furono anche anticipati da un quotidiano. Se a ciò si aggiunge che molte case di cura, a parte le loro ...