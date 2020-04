Domenica In il drammatico racconto del cantante Mika (Di martedì 14 aprile 2020) La superstar Mika è tornato a “Domenica In” nella puntata speciale di Pasqua dove ha raccontato la drammatica esperienza vissuta all’interno della sua famiglia. La mamma, malata di cancro, già debilitata, ha contratto il coronavirus. Mika doveva essere ospite della Venier già alcune settimane fa, ma il Covid-19 ha bussato alla porta della sua vita senza essere invitato. «Dovevamo averti alcune settimane fa, ma poi non sei venuto – dice la conduttrice – Non ho detto nulla in diretta perché avevo percepito e capito che era successo qualcosa di importante. Tu non avevi dato più notizie, non hai risposto al telefono quindi abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di urgente. Poi sei stato tu stesso a comunicare cosa è successo». «Viviamo un momento sospeso – risponde il cantante – due ... Leggi su people24.myblog Domenica In il drammatico racconto del cantante Mika

