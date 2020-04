Dombrovskis apre al maxi-fondo europeo? (Di martedì 14 aprile 2020) Valdis Dombrovskis, il “principe” dei falchi del rigore, potrebbe aprire al Recovery Fund proposto dalla Francia di Emmanuel Macron e dal suo commissario Thierry Breton e sostenuto dal collega Paolo Gentiloni, dal governo italiano e dai Paesi del blocco mediterraneo. In un’intervista al prestigioso quotidiano tedesco Haldelsblatt, infatti, il vicepresidente di Ursula von der Leyen e “zar” nella Commissione europea per quanto concerne gli affari economici ha sembrato aprire e ha dato indicazioni favorevoli in tal senso. Il potente Commissario europeo per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali ha affermato di appoggiare l’idea di un fondo per la ricostruzione che sarà finanziato con obbligazioni “sostenute da una garanzia degli Stati membri” e ... Leggi su it.insideover Dombrovskis apre ai Coronabond - ma non chiude al MES (Di martedì 14 aprile 2020) Valdis, il “principe” dei falchi del rigore, potrebbe aprire al Recovery Fund proposto dalla Francia di Emmanuel Macron e dal suo commissario Thierry Breton e sostenuto dal collega Paolo Gentiloni, dal governo italiano e dai Paesi del blocco mediterraneo. In un’intervista al prestigioso quotidiano tedesco Haldelsblatt, infatti, il vicepresidente di Ursula von der Leyen e “zar” nella Commissione europea per quanto concerne gli affari economici ha sembrato aprire e ha dato indicazioni favorevoli in tal senso. Il potente Commissarioper la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali ha affermato di appoggiare l’idea di unper la ricostruzione che sarà finanziato con obbligazioni “sostenute da una garanzia degli Stati membri” e ...

Dombrovskis ha detto che nel prossimo Consiglio Europeo si discuterà del Recovery ... Dobbiamo fare lo stesso sul fronte di bilancio e, come ho detto, il tempismo è essenziale. La strada da seguire è ...

Coronavirus, asse Parigi-Berlino sul Mes light. Piano Bei da 200 mliardi

LEGGI ANCHE --> Vestager: 'Piano temporaneo per aiuti di Stato da 2.240 mld'. Tutte operazioni per affrontare l'emergenza. La Francia si allinea alla Germania sul Mes, ma non rinuncia al ruolo di medi ...

