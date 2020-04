Domande Mobilità Docenti Scuola 2020 | l’assurdità del blocco quinquennale

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 14 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo un interessante articolo della professoressa Cristiana Lancioni suldella Mobilità dei: “L’ordinanza ministeriale 182/sulla mobilità per l’a.s./2021 prevede delle inspiegabili e incomprensibili differenziazioni per il personale immesso in ruolo negli anni precedenti. Per tutto il personale docente immesso in ruolo fino all’a.s. 2019/, continua ad essere mantenuta la possibilità di presentare la domanda di trasferimento interprovinciale senza alcun vincolo, tranne che per una categoria. L’ordinanza ribadisce che il personale che ha concluso positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova del Fit ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, è tenuto a rimanere nella predetta istituzione ...