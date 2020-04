Doctor Strange 2: Sam Raimi conferma che sarà il regista del sequel (Di martedì 14 aprile 2020) Sam Raimi, durante un'intervista, ha confermato che sarà il regista di Doctor Strange 2, il sequel con Benedict Cumberbatch. Doctor Strange 2 avrà Sam Raimi nel ruolo di regista, come ha confermato in un'intervista rilasciata ad alcune testate internazionali, tra cui ComicBook.com che ha riportato le dichiarazioni relative al nuovo progetto della Marvel. Rispondendo a una domanda relativa a Spider-Man 2, Sam Raimi ha infatti parlato del suo amore per il personaggio: "Ho amato Doctor Strange quando ero un ragazzino, ma per me si trattava sempre di Spider-Man e Batman, nella mia classifica personale era probabilmente al quinto posto dei personaggi migliori dei fumetti". Il filmmaker ha aggiunto: "Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento nel secondo ... Leggi su movieplayer Doctor Strange : il costume di Benedict Cumberbatch nei concept art alternativi

Avengers : Endgame - Scarlet Witch protegge Doctor Strange in una scena tagliata

Doctor Strange : Jessica Chastain avrebbe dovuto interpretare Christine Palmer (Di martedì 14 aprile 2020) Sam, durante un'intervista, hato che sarà ildi2, ilcon Benedict Cumberbatch.2 avrà Samnel ruolo di, come hato in un'intervista rilasciata ad alcune testate internazionali, tra cui ComicBook.com che ha riportato le dichiarazioni relative al nuovo progetto della Marvel. Rispondendo a una domanda relativa a Spider-Man 2, Samha infatti parlato del suo amore per il personaggio: "Ho amatoquando ero un ragazzino, ma per me si trattava sempre di Spider-Man e Batman, nella mia classifica personale era probabilmente al quinto posto dei personaggi migliori dei fumetti". Il filmmaker ha aggiunto: "Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento nel secondo ...

callmealesita : BOH OK È UFFICIALE CHE INIZIERANNO LE RIPRESE DE DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS E GIURO NON MI STA TREMANDO IL CULO - Nerdmovieprod : Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Sam Raimi conferma che sarà il regista #DoctorStrange #SamRaimi - xFMPunk : Confermato Raimi come regista di Doctor Strange 2 ?????? Ora si che sarà un horror. - 3cinematographe : Sam Raimi ha confermato che sarà lui il regista di Doctor Strange In the Multiverse of Madness! #DoctorStrange - juvecrazia : Sam Raimi regista per Doctor Strange 2 la serata è salvata direi -