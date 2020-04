Disney+ censura il lato b di Deryl Hannah in "Una sirena a Manhattan" (Di martedì 14 aprile 2020) “Una sirena a Manhattan” è stato il primo film distribuito da Disney, ma pensato più per gli adulti che per i bambini. Tuttavia la commedia romantica con protagonisti Tom Hanks e Deryl Hannah risulta oggi forse troppo audace per la piattaforma di streaming della casa di produzione statunitense.Disney+ ha infatti censurato alcune scene della pellicola, nelle quali veniva mostrato il lato b della protagonista. Nel film originale, i capelli la coprivano solo in parte, nella nuova edizione, attraverso un grossolano lavoro di post produzione che ha allungato la chioma dell’attrice, la scena di semi nudo è stata completamente eliminata.La scelta non è piaciuta ai fan, che sui social si sono lamentati, scagliandosi contro la censura, “non solo inutile, ma anche mal fatta”. Leggi su huffingtonpost Disney+ - cosa piace e cosa no : dall’interfaccia fino alla censura dei Simpson (Di martedì 14 aprile 2020) “Una” è stato il primo film distribuito da Disney, ma pensato più per gli adulti che per i bambini. Tuttavia la commedia romantica con protagonisti Tom Hanks erisulta oggi forse troppo audace per la piattaforma di streaming della casa di produzione statunitense.ha infattito alcune scene della pellicola, nelle quali veniva mostrato ilb della protagonista. Nel film originale, i capelli la coprivano solo in parte, nella nuova edizione, attraverso un grossolano lavoro di post produzione che ha allungato la chioma dell’attrice, la scena di semi nudo è stata completamente eliminata.La scelta non è piaciuta ai fan, che sui social si sono lamentati, scagliandosi contro la, “non solo inutile, ma anche mal fatta”.

