Detenzioni ai fini di spaccio | denunciata donna di Frasso Telesino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Oltre ai numerosi controlli predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento sul rispetto delle norme del Governo per limitare il contagio del virus, in queste festività pasquali, i reparti dipendenti hanno intensificato il numero di servizi per una capillare azione di controllo del territorio al fine di assicurare una più ampia cornice di sicurezza a tutta la comunità. Nel dettaglio: in Valle Telesina, a Melizzano, in analoghi controlli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, unadi 45 anni di, oltre ad essere contravvenzionata per violazione amministrativa alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stata trovata in possesso di 6 gr. di eroina, un gr. di crack, ...