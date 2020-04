Deputata multata sulla Via del Mare verso Ostia: “Mi sto muovendo per motivi di lavoro” (Di martedì 14 aprile 2020) Mentre l’Italia continua a vivere in lockdown almeno fino al prossimo 3 maggio a causa dell’emergenza coronavirus, c’è chi questo weekend di Pasqua e Pasquetta ha tentato di spostarsi verso la seconda casa. Pare che tra i trasgressori ci sia anche Sara Cunial, Deputata, ex MoVimento 5 stelle, ora al Gruppo Misto. Fermata sulla Via del Mare Nel giorno di Pasquetta Sara Cunial è stata fermata dai vigili mentre era in auto nei pressi di Ostia, sulla Via del Mare. Stando a quanto rivela Repubblica, la donna in un primo momento avrebbe detto di stare andando a Mare per lavoro, qualificandosi come parlamentare. Il Parlamento però ieri era chiuso e per lei sarebbe scattata una sanzione da 248 euro come previsto dal decreto. Chi è Sara Cunial Sara Cunial è originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ha 40 anni ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - la deputata ex M5s Sara Cunial multata a Pasquetta sulla via del Mare a Ostia

