Decreto Liquidità: come arrivano i soldi alle imprese (Di martedì 14 aprile 2020) Il quotidiano MF oggi pubblica uno schema che riepiloga i prestiti del Decreto Liquidità e spiega che la garanzia arriva al 100% per le imprese minori (importi fino a 25 mila euro) e fino a 3,2 milioni di fatturato, solo nel caso che l’azienda o l’istituto di credito richieda anche l’intervento di un confidi: «Le operazioni saranno a tassi di mercato, oggi comunque bassi. Sono escluse quelle calmierate (tassi all’1-2%) per i piccoli operatori economici e per importi fino a 25 mila euro. Banche e imprese hanno comunque un’alternativa: i 25 mila euro si possono concedere sì a tassi di mercato, ma con la garanzia al 90%». Decreto Liquidità: come arrivano i soldi alle imprese Le imprese devono privilegiare la rapidità al fattore costi: meglio avere una rata più bassa, o un periodo di preammortamento (in cui il ... Leggi su nextquotidiano Decreto liquidità - M5S : “Ecco come supportiamo le imprese”

Gasparri attacca Conte - si preoccupi di far funzionare il decreto liquidità

