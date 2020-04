de Boer: “Sono risultato negativo ma avrei preferito aver preso il virus ed essere immune” (Di martedì 14 aprile 2020) Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter, oggi in Mls, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese AD. Racconta di essersi sottoposto al tampone dopo che alcuni membri dello staff hanno cominciato ad accusare i sintomi del Covid-19. “Un membro dello staff si è sentito poco bene quando il coronavirus era appena agli inizi in America. Il nostro allenatore dei portieri Orlando Trustfull e un mio assistente non si sentivano bene nemmeno loro. Ecco perché abbiamo deciso di fare il test. Ma io sono risultato negativo”. Una buona notizia, ma solo a metà, dichiara. “Da un lato sono felice, ma dall’altro penso che, avendo avuto quei sintomi, avrei preferito essere positivo al Coronavirus. Così ora sarei guarito e immune”. Sulla possibilità di tornare o meno a giocare. “Se si riuscisse a giocare, sarebbe la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 aprile 2020) Frank de, ex allenatore dell’Inter, oggi in Mls, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese AD. Racconta di essersi sottoposto al tampone dopo che alcuni membri dello staff hanno cominciato ad accusare i sintomi del Covid-19. “Un membro dello staff si è sentito poco bene quando il coronaera appena agli inizi in America. Il nostro allenatore dei portieri Orlando Trustfull e un mio assistente non si sentivano bene nemmeno loro. Ecco perché abbiamo deciso di fare il test. Ma io sono”. Una buona notizia, ma solo a metà, dichiara. “Da un lato sono felice, ma dall’altro penso che, avendo avuto quei sintomi,positivo al Corona. Così ora sarei guarito e immune”. Sulla possibilità di tornare o meno a giocare. “Se si riuscisse a giocare, sarebbe la ...

