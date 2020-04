Da Pavia a piazza Duomo col trattore: "Volevo chiedere la grazia contro il coronavirus" (Di martedì 14 aprile 2020) Ha percorso alcuni chilometri a bordo di un trattore fino al centro di Milano. Poi ha rivolto una preghiera alla “Madunina”, chiedendo una sua intercessione per sconfiggere l’emergenza coronavirus. Infine è stato fermato e multato: è questa l’avventura di cui si è reso protagonista un agricoltore pavese. Nel giorno di Pasquetta, l’uomo ha deciso di arrivare in piazza Duomo a Milano a bordo di un trattore “accompagnato” da una statua della Madonna di Fatima, da un cartello con l’immancabile “andrà tutto bene” e da due fotografie di Gesù.Non è passato inosservato: la polizia locale lo ha subito identificato e sanzionato, dato che la sua motivazione non costituiva una ragione valida per uscire di casa. Ed è stato poi riaccompagnato sulla via di casa. Mentre gli elicotteri ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Ha percorso alcuni chilometri a bordo di unfino al centro di Milano. Poi ha rivolto una preghiera alla “Madunina”, chiedendo una sua intercessione per sconfiggere l’emergenza. Infine è stato fermato e multato: è questa l’avventura di cui si è reso protagonista un agricoltore pavese. Nel giorno di Pasquetta, l’uomo ha deciso di arrivare ina Milano a bordo di un“accompagnato” da una statua della Madonna di Fatima, da un cartello con l’immancabile “andrà tutto bene” e da due fotografie di Gesù.Non è passato inosservato: la polizia locale lo ha subito identificato e sanzionato, dato che la sua motivazione non costituiva una ragione valida per uscire di casa. Ed è stato poi riaccompagnato sulla via di casa. Mentre gli elicotteri ...

