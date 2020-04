Da domani inizia il pagamento del bonus di 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. Catalfo: “Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo” (Di martedì 14 aprile 2020) “domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà”. E’ quanto rende noto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota congiunta con l’Inps. “Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda – ha detto il ministro – riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come ministero del Lavoro per avviare, insieme all’Inps, al Mef e alla Banca d’Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l’Istituto per lo straordinario sforzo ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - l’Austria riparte : domani inizia la “fase 2”

Coronavirus - il Veneto inizia a riaprire : “da domani OK a sport - passeggiate - grigliate per il 25 aprile. Mascherina salvavita : non è ancora finita ma nostro lockdown diventa soft”

Grande iniziativa del quotidiano Roma : domani col giornale in omaggio 5 mascherine (Di martedì 14 aprile 2020) “ildel600per1,8di. È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà”. E’ quanto rende noto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota congiunta con l’Inps. “Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda – ha detto il ministro – riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come ministero del Lavoro per avviare, insieme all’Inps, al Mef e alla Banca d’Italia ildei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l’Istituto per lo straordinario sforzo ...

rtl1025 : ?? 'Domani inizia il pagamento del bonus #600euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori'. Così la ministra Catalfo. 'I… - ONTUSCIA : RT @redontuscia: Buoni spesa, Montalto di Castro: da domani inizia la distribuzione del contributo economico alle famiglie - redontuscia : Buoni spesa, Montalto di Castro: da domani inizia la distribuzione del contributo economico alle famiglie - RedattoreSocial : #Coronavirus, Catalfo-#Inps: 'Domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È… - MPenikas : LN Da domani inizia il pagamento del bonus di 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. Catalfo: “Circa il 50%… -

Ultime Notizie dalla rete : domani inizia Buoni spesa, da domani inizia la distribuzione del contributo economico alle famiglie | NewTuscia Coronavirus, Inps: «Bonus di 600 euro in pagamento dal 15 aprile per 1,8 milioni di lavoratori»

Misure per l'emergenza coronavirus. «Domani, mercoledì 15 aprile, inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. E' un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, ...

Bonus 600 euro, da domani al via ai pagamenti dell’Inps per 1,8 milioni di lavoratori

L’Inps ha avviato il pagamento delle indennità 600 euro previste dal decreto Cura Italia. «Domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e ...

Misure per l'emergenza coronavirus. «Domani, mercoledì 15 aprile, inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. E' un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, ...L’Inps ha avviato il pagamento delle indennità 600 euro previste dal decreto Cura Italia. «Domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e ...