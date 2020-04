Covid-19, rallenta ancora il contagio, in un giorno 18 persone guarite (Di martedì 14 aprile 2020) Continua il trend positivo in Sicilia sui dati dei contagi da Coronavirus. In 24 ore ci sono 18 persone guarite in più. Dati che fanno ben sperare ma che ancora non consentono la possibilità di allentamenti delle restrizioni. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 14 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4). Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 53 in terapia intensiva (+2) – mentre 1.466 (+21) sono in ... Leggi su direttasicilia Covid-19 - rallentano i contagi non le morti : deceduta una 77enne di Melito

Covid-19 - rallenta ancora il contagio in Sicilia - + 41 da ieri

