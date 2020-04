Covid-19 | la cooperativa “La Meridiana” dona un ecografo al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – UnChison (mod. Sonobook con tre sonde e carrello), dal valore di circa ventimila euro, è statoto dallasociale “La Meridiana” all’ospedale “San Pio” di Benevento per potenziare le prestazioni sanitarie in questa fase di emergenza da19. L’è stato consegnato in tarda mattinata dai dottori Wladimiro Iarriccio ed Enzo Giangregorio, rispettivamente Presidente e Direttore della Coop. “La Meridiana” di Benevento, ai dottori Carmine Franco Muccio (Dirigente UOC Neuroradiologia) e Giovanna Guiotto (Direttore UOC Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso) in servizio presso l’azienda ospedaliera “San Pio” del capoluogo sannita. Alla consegna erano presenti anche i collaboratori dellasociale Enzo Giorgione e Luigi De ...