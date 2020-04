Covid-19: la Caritas di Salerno aperta per i senza fissa dimora a Pasqua e pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si è fermata nemmeno a Pasqua l’opera dei volontari e degli operatori della Caritas di Salerno Campagna Acerno, che anche e soprattutto in questi giorni di festa sono stati impegnati a non lasciare da soli gli “ultimi”. Circa 15 senza fissa dimora, domenica di Pasqua e lunedì di pasquetta, hanno trovato aperte le porte del centro diurno “San Francesco di Paola”, dove hanno trovato ristoro e accoglienza, sempre nel massimo rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid. In serata, gli stessi, si sono poi spostati presso il dormitorio “Gesù Misericordioso”. In questi giorni gli operatori della Caritas, inoltre, in collaborazione con le Misericordie, sono attivi nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più bisognose della città, oltre a fare da ... Leggi su anteprima24 Covid-19 : Tenuta La Fortezza - ultimata la donazione alla Caritas (FOTO)

Non è possibile demandarlo ai privati: il Comune deve avvalersi della Caritas, della Misericordia, delle associazioni di volontariato. Intanto il sindaco ha avviato i test rapidi a Campo Genova

Per la Festa della Liberazione quest'anno in programma una piazza virtuale e una grande raccolta fondi per aiutare Croce rossa e Caritas

