Corteo funebre per il fratello dell’ex boss durante l’emergenza Coronavirus: il caso (Di martedì 14 aprile 2020) Ha fatto molto discutere il caso del presunto Corteo funebre per il fratello di un ex boss a Messina, in violazione alle disposizioni sull’emergenza Coronavirus. Via Facebook le precisazioni del sindaco, Cateno De Luca, che ha rispedito al mittente le accuse di aver taciuto sulla vicenda. Il caso del presunto Corteo funebre Tra le questioni collaterali alla gestione dell’emergenza Coronavirus, a Messina si parla di un caso che ha inondato le cronache nazionali e che è stato lanciato dal sito MessinaOra.it con la foto di un gruppo di persone radunate in un presunto Corteo funebre per il fratello di un ex boss di mafia, poi pentito, nonostante i divieti imposti dalle attuali norme anti-contagio. Si tratta, secondo quanto riportato da La Sicilia e numerose altre fonti, di quanto accaduto durante il trasporto del feretro di Rosario Sparacio, fratello di Luigi ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Messina - corteo funebre per il fratello del boss : è polemica

Corteo funebre per il fratello del boss - bufera sul sindaco Cateno De Luca

Corteo funebre per il fratello dell'ex boss - violati i divieti a Messina (Di martedì 14 aprile 2020) Ha fatto molto discutere ildel presuntoper ildi un exa Messina, in violazione alle disposizioni sull’emergenza. Via Facebook le precisazioni del sindaco, Cateno De Luca, che ha rispedito al mittente le accuse di aver taciuto sulla vicenda. Ildel presuntoTra le questioni collaterali alla gestione dell’emergenza, a Messina si parla di unche ha inondato le cronache nazionali e che è stato lanciato dal sito MessinaOra.it con la foto di un gruppo di persone radunate in un presuntoper ildi un exdi mafia, poi pentito, nonostante i divieti imposti dalle attuali norme anti-contagio. Si tratta, secondo quanto riportato da La Sicilia e numerose altre fonti, di quanto accadutoil trasporto del feretro di Rosario Sparacio,di Luigi ...

ignaziocorrao : In queste ore a #Messina si sono riunite in corteo decine e decine di persone. Era il funerale del fratello di un e… - F_DUva : Ho avuto conferma di quanto riportato dalla stampa: giorni fa a #Messina si è svolto il corteo funebre del fratello… - HuffPostItalia : Corteo funebre per il fratello dell'ex boss, violati i divieti a Messina - JackSoraiy : RT @manginobrioches: Comunque volevo avvisare che qui a #Messina, a differenza del resto d'Italia, puoi pure fare un corteo funebre, se il… - Michele2125 : RT @manginobrioches: Comunque volevo avvisare che qui a #Messina, a differenza del resto d'Italia, puoi pure fare un corteo funebre, se il… -