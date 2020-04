Corsi: «Necessario ricominciare. Sugli stipendi…» (Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato della situazione attuale del calcio italiano durante l’emergenza Coronavirus Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto al Corriere dello Sport: «Il movimento Serie B già di per se vive una certa difficoltà finanziaria ed è chiaro che un evento così negativo non può far altro che accentuarla. Il negoziare singolarmente con i propri tesserati è senz’altro una decisione responsabile e di buon senso, anche la legge prevede che un lavoratore inattivo non debba percepire lo stipendio. Ognuno in base ai propri criteri troverà una soluzione interna, ma avremmo preferito ci fosse stata una linea comune: adesso si tratta di mettere una pezza per finire la stagione, più avanti sarà Necessario riprendere il discorso in maniera più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente dell’Empoliha parlato della situazione attuale del calcio italiano durante l’emergenza Coronavirus Il presidente dell’Empoli Fabrizioè intervenuto al Corriere dello Sport: «Il movimento Serie B già di per se vive una certa difficoltà finanziaria ed è chiaro che un evento così negativo non può far altro che accentuarla. Il negoziare singolarmente con i propri tesserati è senz’altro una decisione responsabile e di buon senso, anche la legge prevede che un lavoratore inattivo non debba percepire lo stipendio. Ognuno in base ai propri criteri troverà una soluzione interna, ma avremmo preferito ci fosse stata una linea comune: adesso si tratta di mettere una pezza per finire la stagione, più avanti saràriprendere il discorso in maniera più ...

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Corsi: «Necessario ripartire quando la salute sarà garantita. Ho letto…» - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : #Empoli, Fabrizio #Corsi sulla ripresa della #SerieB - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Parla Corsi: “Garantita la salute, è necessario ripartire. Lette frasi squallide” #empolifc - Claudio_Corsi : RT @Antigiornalista: #Mentana non avrebbe mandato in onda #Conte se avesse saputo che avrebbe attaccato Salvini e Meloni. Il problema è ch… - laberty95 : Ecco lo dico anche io. Certo per i grandi corsi è necessario fare turnazioni, ma almeno per alcuni esami che orali… -