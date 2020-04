Coronavirus, Zaia: “Mi mandano foto che mi fanno incazzare: ci sono i parcheggi dei rifugi pieni di macchine” (Di martedì 14 aprile 2020) “La Regione Veneto è stata l’unica a mettere nell’ordinanza il limite dei 200 metri per la passeggiata fuori casa. Ma,non posso vedere immagini dei parcheggi dei rifugi pieni di auto o sapere che il Soccorso alpino è dovuto intervenire per soccorrere persone in montagna. Aspetto ancora 24 ore e poi se vedo altre foto così prenderò dei provvedimenti restrittivi, ma non è giusto che per qualcuno debbano pagare tutti i veneti”. È il monito lanciato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa ala sede della Protezione Civile a Marghera. L'articolo Coronavirus, Zaia: “Mi mandano foto che mi fanno incazzare: ci sono i parcheggi dei rifugi pieni di macchine” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Bollettino coronavirus Veneto/ Video conferenza stampa Zaia : 906 morti - "curva giù"

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 14 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +7 morti

Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia : dati coronavirus 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) “La Regione Veneto è stata l’unica a mettere nell’ordinanza il limite dei 200 metri per la passeggiata fuori casa. Ma,non posso vedere immagini deidei rifugi pieni di auto o sapere che il Soccorso alpino è dovuto intervenire per soccorrere persone in montagna. Aspetto ancora 24 ore e poi se vedo altrecosì prenderò dei provvedimenti restrittivi, ma non è giusto che per qualcuno debbano pagare tutti i veneti”. È il monito lanciato dal presidente del Veneto, Luca, nel corso del punto stampa ala sede della Protezione Civile a Marghera. L'articolo: “Miche mi: cidei rifugi pieni di macchine” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia toglie limite 200 metri per attività fisica - MediasetTgcom24 : Zaia: 'Noi in Veneto pensiamo alla fase 2, col coronavirus dobbiamo convivere' #coronavirusitalia… - LaStampa : Ecco perché non ha senso che il governo scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti sta… - sergiocasto : Quindi ognuno per sé come prima? - Noovyis : (Coronavirus, Zaia: “Mi mandano foto che mi fanno incazzare: ci sono i parcheggi dei rifugi pieni di macchine”) Pl… -