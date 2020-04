Coronavirus, Zaia: “Da noi la politica dei tamponi ha funzionato, si lavora al test sierologico” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Il test sierologico è la via principale su cui tutte le Regioni stanno lavorando”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a ‘Porta a Porta’ in onda stasera, sull’emergenza Coronavirus. L’azione del Veneto, ha spiegato Zaia, si è concentrata su “tre grandi linee: “la diagnosi con i tamponi”, i “test rapidi con la goccia di sangue, sui quali ancora c’è un dibattito ma i nostri tecnici hanno steso un protocollo che usiamo come screening prima dei tamponi” e poi si lavora a un “protocollo per il sierologico ossia il prelievo del sangue che va a cercare la presenza di anticorpi neutralizzanti” e da ciò è nata l’idea della “patente di immunità”. “Bisogna ragionare in un’ottica di convivenza con il virus, non in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Crisanti : “Ordinanza di Zaia prudente e ragionevole”

