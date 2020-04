Coronavirus, virologo: “Attenzione all’eparina, può fare danni” (Di martedì 14 aprile 2020) In un’intervista alla Stampa il virologo Carlo Perno mette in guardia dall’uso dell’eparina per il Coronavirus: “Ora è diventata di dominio pubblico, ma è uno dei farmaci che proviamo da settimane. Si tratta di un anticoagulante da testare con attenzione perché può bloccare l’entrata del virus nelle cellule, ma fare anche danni“. L’esperto spiega che si parla tanto di eparina perché “è semplice da utilizzare, ce n’è disponibilità e dà buoni risultati. Altri farmaci possibili sono gli antivirali Remdesivir e Favipiravir e l’antinfiammatorio Tocilizumab“. In riferimento alla possibilità di curare i contagiati a casa il virologo dice: “Solo a chi non presenta problemi respiratori il medico potrebbe somministrare in una fase iniziale farmaci ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - virologo Crisanti : “Le riaperture da domani saranno un banco di prova - se ci sarà un aumento dei casi - eventuale nuova chiusura”

Emergenza Coronavirus - il virologo : «La Uefa considera di non terminare la stagione»

Coronavirus - il virologo : “anche la Uefa ha capito che è impossibile completare la stagione” (Di martedì 14 aprile 2020) In un’intervista alla Stampa ilCarlo Perno mette in guardia dall’uso dell’eparina per il: “Ora è diventata di dominio pubblico, ma è uno dei farmaci che proviamo da settimane. Si tratta di un anticoagulante da testare con attenzione perché può bloccare l’entrata del virus nelle cellule, maanche danni“. L’esperto spiega che si parla tanto di eparina perché “è semplice da utilizzare, ce n’è disponibilità e dà buoni risultati. Altri farmaci possibili sono gli antivirali Remdesivir e Favipiravir e l’antinfiammatorio Tocilizumab“. In riferimento alla possibilità di curare i contagiati a casa ildice: “Solo a chi non presenta problemi respiratori il medico potrebbe somministrare in una fase iniziale farmaci ...

Agenzia_Ansa : Trump ritwitta, tempo di silurare Fauci. Il tycoon sempre più insofferente alle critiche del virologo #ANSA - TgLa7 : #coronavirus la #CasaBianca in una nota afferma che @realDonaldTrump non vuole licenziare il virologo Fauci - repubblica : RepTv Il virologo Burioni: 'Se tutti mettiamo la mascherina siamo più sicuri' - StefanoTagliap3 : @AMorelliMilano Purtroppo, bisogna accontentarsi in qst tempi di coronavirus. Fazio, in diretta ha invitato Gori ed… - clastella2017 : RT @vicevongola: @fdragoni Questo non è un virologo, è una fava. C'è il vaccino contro il raffreddore? No. E non ci sarà. Come per il covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, virologo Pregliasco: "Dati migliori perché si riesce ad affrontare ogni singolo caso con più attenzione" TGCOM Coronavirus, Burioni: "Una bufala la lettera del cardiologo di Pavia su Whatsapp"

Una bufala, l'ennesima che gira si Whatsapp e su Facebook su presunte cure efficaci contro il coronavirus, attribuita a un cardiologo di Pavia il cui nome non viene però citato. A segnalarlo è il viro ...

Il virologo Perno: attenzione all’eparina, può fare danni

Roma, 14 apr. (askanews) – Il virologo Carlo Perno mette in guardia dall’uso dell’eparina per il coronavirus. In una intervista alla Stampa dice: “Ora è diventata di dominio pubblico, ma è uno dei ...

Una bufala, l'ennesima che gira si Whatsapp e su Facebook su presunte cure efficaci contro il coronavirus, attribuita a un cardiologo di Pavia il cui nome non viene però citato. A segnalarlo è il viro ...Roma, 14 apr. (askanews) – Il virologo Carlo Perno mette in guardia dall’uso dell’eparina per il coronavirus. In una intervista alla Stampa dice: “Ora è diventata di dominio pubblico, ma è uno dei ...